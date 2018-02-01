Путин: санкции привели к развитию агропромышленного комплекса

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что ответные меры России на санкции привели к положительным изменениям в агропромышленном комплексе, хотя сначала последствия были негативными, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«К чему привело это? К некоторым не очень приятным последствиям на первом этапе — к росту цен на сельхозпродукцию, к сожалению, но это было неизбежно. Но зато стал быстро развиваться сельхозпроизводитель. А что дальше произошло? Вся цепочка начала расти, в том числе сельхозмашиностроение», — отметил Путин.

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По его словам, если удастся зафиксировать имеющиеся макроэкономические показатели, это даст возможность расширить горизонт планирования программ поддержки аграриев. Он также обратил внимание на динамику в сфере переработки.

Ранее президент России назвал уровень промышленного роста по итогам 2017 года неудовлетворительным.