МВФ назвал условия для возобновления поддержки Украины

Глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что для возвращения поддержки Украины, страна должна принять закон об Антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночному уровню. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели — надеемся на скорое их выполнение», — сказал Люнгман.

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Он также подчеркнул, что Украина должна заниматься удержанием инфляции.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины рассчитывает получить $2 млрд от МВФ.