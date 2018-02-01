Дворкович рассказал о вариантах по выплате зарплаты сотрудникам «ВИМ-Авиа»

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что он выступает против погашения долгов по зарплате сотрудникам «ВИМ-Авиа» за счет средств «Аэрофлота». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, это плохой прецедент. Вообще гасить зарплаты каким-либо компаниям, у которых возникли проблемы, банкротства за счет компаний — это странно», — сказал Дворкович.

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Он подчеркнул, что есть другие варианты по частичному погашению задолженности. Вице-премьер добавил, что определенные суммы могут вернуться в компанию за счет налога на добавленную стоимость.

«Дело в том, что в компании нет даже людей сейчас, которые способны подать документы в налоговую службу для возмещения НДС, просто не сформирован нормальный комплект документов. Кроме того, нам нужны были гарантии, что когда средства эти поступят от НДС, они пошли на зарплаты, а не растворились где-то. Вот над этим сейчас работаем. Это позволит примерно 40% задолженности погасить. Остальная часть, думаю, зависит от руководства самой компании, о того, будет ли это процесс банкротства или какое-то развитие», — отметил Дворкович.

Ранее авиакомпания «ВИМ-Авиа» сообщила, что Росавиация отказывает в просьбе погасить долги по зарплатам.