Минфин не увидел угрозы от введения санкций против российских ОФЗ

Минфин России не видит большой угрозы в случае введения возможных ограничений на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом «Газете.Ru» сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак.

«Мы опираемся на внутренних инвесторов и коммерческие банки России, поэтому исходим из большого потенциала наших инвесторов. То, что происходит за океаном, это внутренняя американская проблематика, мы переживем», — сказал Сторчак.

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Он также добавил, что долю вложений именно американских инвесторов в ОФЗ будет практически невозможно вычислить.

«Поэтому резидентство не имеет смысла, это здравый, многолетний смысл. Можно только какие-то предположения делать, чьи это денежные средства на самом деле», — отметил Сторчак.

В прошлом году замминистра финансов сообщил, что Минфин рассматривает альтернативные инструменты внутренних заимствований на случай ужесточения антироссийских санкций.