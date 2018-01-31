Путин назвал Францию одним из ключевых партнеров в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что Франция является одним из ключевых партнеров России в Европе, передает РИА «Новости».

По его словам, Москва стремится развивать диалог на прагматичной и равноправной основе.

«Подчеркну, что мы рассматриваем Францию в качестве одного из ключевых партнеров России в Европе, стремимся развивать диалог с вашей страной по всем вопросам двусторонней и международной повестке дня на прагматичной и равноправной основе», — сказал Путин на встрече с французскими бизнесменами.

Ранее Путин пригрозил догнать Францию в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.