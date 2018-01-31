Путин пригрозил догнать Францию в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса

Президент России Владимир Путин заявил, что власти продолжают работу по улучшению делового климата и упрощению работы бизнеса и такими темпами Россия скоро может догнать Францию в рейтинге всемирного банка по условиям ведения бизнеса, передает РИА «Новости». Об этом президент заявил на встрече с представителями французского бизнеса.

«Продолжается работа по снижению административной нагрузки, упрощению таможенных процедур, расширению доступа компаний к кредитным ресурсам», — сказал Путин.

Реклама

По его словам, благодаря этим мерам Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса на 35-е место.

«Обращаю внимание, что у Франции 31-е место. Если мы так будем дальше действовать, то мы вас скоро догоним. Надеюсь. И вам комфортнее будет работать в России, чем во Франции», — добавил Путин.

Глава государства также отметил, что мнение иностранных партнеров важно для России.

Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин встретится с ведущими французскими бизнесменами.