Минтруд сообщил о следующей индексации социальных выплат

С 1 февраля социальные выплаты будут проиндексированы на 2,5 %. Об этом сообщается в пресс-релизе Минтруда, поступившем в «Газету.Ru».

«С 2018 года установлен единый порядок индексации социальных выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных законодательством России, — один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. По данным Росстата, индекс потребительских цен в 2017 году составил 102,5%», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг.