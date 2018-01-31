Захарова рассказала о плюсах «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод «Северный поток — 2» диверсифицирует поставки газа в Европу. Об этом сообщает RNS.

«Газопровод «Северный поток — 2» не подрывает энергетическую безопасность Европы, а как раз ее укрепляет просто путем диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирования транзитных рисков, повышения надежности газоснабжения конечных потребителей», — сказала Захарова.

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Она также подчеркнула, что строительство газопровода не направлено против чьей-либо возможности осуществлять транзит газа на конкурентных условиях.

Ранее сообщалось, что Германия разрешила строительство «Северного потока — 2» в своих водах.