Потребительские цены в России за неделю остались прежними

Потребительские цены в России в период с 23 по 29 января не изменились, инфляция с начала года составила 0,3%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

За неделю цены на мороженую рыбу, творог, пшено и соль выросли на 0,2-0,5%.

Подешевели на 0,3–0,7% свинина, куры, куриные яйца, сахар-песок и гречневая крупа.

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Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,4%.

Цены на бензин практически не изменились, а на дизельное топливо выросли на 0,1%.