В Госдуме хотят продлить амнистию капиталов до марта 2019 года

Депутаты Андрей Макаров, Павел Крашенинников, Анатолий Аксаков и Алексей Диденко внесли в Госдуму пакет из трех законопроектов о проведении амнистии капиталов в 2018-2019 годах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что первый законопроект устанавливает второй этап добровольного декларирования «амнистии капитала» в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года

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В свою очередь второй законопроект продляет предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) на период до 1 марта 2019 года, а также вносит изменения, необходимые для реализации первого законопроекта.

Третий законопроект распространяет гарантии, предусматриваемые законом о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что амнистия капитала будет проведена с марта по декабрь текущего года.