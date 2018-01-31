Количество фальшивых купюр в России сократилось на четверть

Число выявленных поддельных купюр в России в 2017 году снизилось на 25%, до 45 тыс. штук. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«За 2017 год в банковской системе России было обнаружено 45,313 поддельных денежных знаков Банка России, тогда как годом ранее выявлено 61,046… Таким образом, за прошедший год количество подделок снизилось на 25%», — заявил регулятор.

Реклама

Также в ЦБ подчеркнули, что около 60% всех выявленных фальшивых купюр пришлось на пятитысячные банкноты, еще 38% поддельных денежных знаков составили купюры достоинством в 1 тыс. руб.

Меньше всего было выявлено поддельных банкнот номиналом 10 руб. (6 штук).

Ранее сообщалось, что объем поддельных купюр в России снизился на 15% в 2016 году.