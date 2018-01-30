Минфин США анонсировал санкции вслед за «кремлевским докладом»

«Кремлевский доклад», опубликованный минфином США, приведет к новым санкциям против России, заявил в конгрессе министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает РИА «Новости».

По его словам, «будут иметь место санкции», вытекающие из доклада.

Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона пока воздержится от ответных шагов на «кремлевский доклад» США.