Еврокомиссия приняла к сведению «кремлевский доклад»

Еврокомиссия (ЕК) приняла к сведению «кремлевский доклад» минфина США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЕК.

«Мы принимаем к сведению этот отчет», — заявили в ЕК.

Также представитель подчеркнул, что данный доклад не является санкционным списком.

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Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.