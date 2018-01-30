Яровая: США открывают экономическую Гуантанамо для бизнеса по всему миру

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что санкции являются удавкой на международный бизнес. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Санкции — это удавка на международный бизнес, в том числе, и бизнес Европы. Теперь США вводит систему вирусного касания, цель которой не скрывается — это система сдерживания других и преимущества только для одной страны. Америка открывает экономическую Гуантанамо для бизнеса по всему миру», — сказала Яровая, комментируя «кремлевский доклад».

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Она подчеркнула, что Россия оказалась готова к американским ограничениям, и может сохранять экономическую, политическую и социальную стабильность.

«И сейчас планы России - это дальнейшее строительство сильной экономики. Политический шантаж и втягивание в экономическое рабство в отношении России никогда и никому не дадут желаемых результатов», — отметила Яровая.

Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.