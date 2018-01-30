В Росатоме пояснили, почему Лихачев попал в «кремлевский доклад»

Включение генерального директора Росатома Алексея Лихачева в «кремлевский доклад» минфина США связано с тем, что Росатом является одним из лидеров российской экономики. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службу компании.

«Росатом является одним из лидеров не только российской экономики, но и глобальным технологическим лидером. Было бы странно, если бы в общем списке руководителей ведущих российских компаний отсутствовал генеральный директор Росатома», — заявили в Росатоме.

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Также в компании подчеркнули, что на деятельность корпорации влияют не списки, а взаимоотношения с конкретными партнерами, экономическая ситуация, реализуемые проекты и контракты.

Ранее сообщалось, что США опубликовали «кремлевский доклад».

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