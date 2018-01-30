«Ростех»: давление на российскую промышленность продолжается

Санкции являются стимулом для «Ростеха» работать активнее. Об этом сообщили «Газете.Ru» в «Ростехе».

«Давление на российскую промышленность продолжается. Очевидно, что цели здесь — совсем не те, что декларируются. Фактически санкции стали инструментом недобросовестной конкуренции. Нас пытаются выдавить с определенных рынков. В первую очередь — с рынков вооружений, где мы усиливаемся и наши поставки растут. Когда не получается честно конкурировать, в ход идут санкции. С их помощью американские коллеги решают свои прагматичные бизнес-задачи. Пытаются заставить нас сдаться и уйти. Но для нас это — лишь стимул работать активнее», — подчеркнули в компании.

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Ранее сообщалось, что США опубликовали «Кремлевский доклад».

В списке состоят 96 российских бизнесменов и 114 политиков.