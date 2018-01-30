Кадыров о «кремлевском докладе»: отрезвление придет

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «кремлевский доклад», опубликованный минфином США, «небывалым безрассудством» и отметил, что «отрезвление придет». Об этом он написал в твиттере.

«Новый список США. Небывалая в истории человечества самоуверенность и безрассудство! В современном мире нельзя совершать такие глупые шаги. Без России они не смогут решить ни одну международную проблему. Отрезвление придет! И оно будет иметь эффект, который не снился деятелям США!» — заявил Кадыров.

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30 января министерство финансов США опубликовало «кремлевский доклад», содержащий имена лиц, которые могут попасть под американские санкции. В списке содержатся имена 114 российских политиков и 96 бизнесменов.

Ранее сообщалось, что в «кремлевский доклад» попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд.