Макфол: «кремлевский список» можно было составить за 15 минут

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что подготовить «кремлевский список» можно было за 15 минут. Об этом он написал в своем твиттере.

Он согласился с одним из комментариев, что на составление списка можно было потратить 20 минут и назвал время в «15 минут».

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​«Какая такая «секретная» информация была использована для составления этого списка? Я не вижу никаких подтверждений этому. Мой ассистент мог бы собрать его за час, даже меньше», — добавил Макфол.

Ранее Ранее сообщалось, что США опубликовали «Кремлевский доклад».

В списке состоят 96 российских бизнесменов и 114 политиков.

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