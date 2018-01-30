В «кремлевский доклад» попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд

В «кремлевский доклад» США были включены российские бизнесмены с состоянием свыше $1 млрд. Об этом говорится в сообщении минфина США.

Уточняется, что для официальных лиц критерием являлась принадлежность к числу высокопоставленных фигур.

Также стало известно, что в «кремлевский доклад» попали и российские компании с доходом свыше $2 млрд в год и с госучастием не менее 25%.

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Ранее сообщалось, что США опубликовали «Кремлевский доклад».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.