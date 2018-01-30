Мединский назвал «кремлевский доклад» номинацией на санкции

Министр культуры Владимир Мединский назвал «кремлевский доклад» США номинацией на санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я так понимаю, что это номинация на санкции, признание. Вдохновляет на новые свершения. Если говорить серьезно, то я всегда связывал свою жизнь и работу исключительно с Россией, и у меня нет ни в США, ни за рубежом, ни денег, ни имущества и каких-то интересов. Наличие или отсутствие моей фамилии в этом списке — это ровно последнее, что меня в этой жизни интересует», — сказал Мединский.

Реклама

Ранее сообщалось, что США опубликовали «Кремлевский доклад».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.