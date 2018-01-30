В «Кремлевский список» США вошли Орешкин и Силуанов

В «Кремлевский список» США вошли министр финансов России Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин, говорится в сообщении минфина США.

Также в доклад вошли глава Минэнерго Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

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Ранее сообщалось, что в доклад попали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава правительства Дмитрий Медведев.

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