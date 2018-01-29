Счетная палата выявила передачу госорганами своих полномочий иностранным компаниям

Счетная палата России выявила случаи участия иностранных компаний в разработке энергетических проектов страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, в 2015, 2016 годах и первой половине 2017 года государственные учреждения закупили работы и услуги, которые относились к полномочиям органов власти, на 14 млрд руб.

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«В настоящее время законодательством России не урегулированы объем и случаи привлечения сторонних организаций к деятельности органов власти, в том числе в части реализации их полномочий. Нормативными правовыми актами также не установлены критерии, определяющие возможность осуществления государственными учреждениями закупок работ и услуг, выполнение (оказание) которых предусмотрено для них государственными заданиями», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в Минэнерго как в рамках осуществления закупок, так и утверждения госзаданий подведомственным учреждениям, переданы полномочия на сумму 2 млрд руб.

В свою очередь в отношении Минпромторга установлены факты передачи полномочий сторонним организациям в рамках осуществления закупок на общую сумму около 2,9 млрд руб.

«По мнению Счетной палаты, привлечение органами госвласти сторонних и подведомственных организаций к реализации своих полномочий, носит не эпизодический, а системный характер, что свидетельствует об их значительной интеграции в работу органов власти. Неурегулированность данной проблемы создает риски двойного расходования бюджетных средств, влияния частных организаций на государственную политику, информационной преференции отдельным организациям, коррупционные риски и возможность «утечки» информации», — подчеркнули в Счетной палате.

По результатам проведенных мероприятий Счетная палата подготовила комплекс мер, которые направлены на урегулирование сложившейся проблематики.