СМИ: Япония проверит все криптобиржи после инцидента с Coincheck

Финансовый регулятор Японии (FSA) планирует проверить все криптовалютные биржи страны после того, как хакеры украли с биржи Coincheck криптовалюту NEM на $530 млн. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно, регулятор поручил Coincheck устранить проблемы и представить полный отчет об инциденте.

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Ранее сообщалось, что неизвестные украли с японской криптобиржи Coincheck криптовалюту NEM на $400 млн.

Впоследствии биржа пообещала возместить трейдерам украденные средства.