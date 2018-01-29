СМИ: Япония проверит все криптобиржи после инцидента с Coincheck
Финансовый регулятор Японии (FSA) планирует проверить все криптовалютные биржи страны после того, как хакеры украли с биржи Coincheck криптовалюту NEM на $530 млн. Об этом сообщает Reuters.
Как стало известно, регулятор поручил Coincheck устранить проблемы и представить полный отчет об инциденте.
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Ранее сообщалось, что неизвестные украли с японской криптобиржи Coincheck криптовалюту NEM на $400 млн.
Впоследствии биржа пообещала возместить трейдерам украденные средства.