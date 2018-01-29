Минздрав не поддержал идею о добавлении в алкогольные суррогаты рвотных веществ

Добавление вызывающих рвоту веществ к лекарственным средствам для внутреннего применения сделает медицинское применение таких лекарств невозможным. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление Минздрава.

«Не давая оценки предложению по добавлению таких средств к парфюмерно-косметической продукции, отметим, что добавление их к лекарственным средствам для внутреннего применения сделает медицинское применение таких лекарств невозможным», — заявили в министерстве.

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В Минздраве добавили, что бороться с употреблением суррогатов следует с помощью ограничения их производства.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России предложили добавлять в алкогольные суррогаты компоненты с рвотным рефлексом.