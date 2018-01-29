В ПФР рассказали, когда увеличат ежемесячные выплаты льготникам

С 1 февраля вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг. Об этом сообщается в пресс-релизе Пенсионного фонда России, поступившем в «Газету.Ru».

«С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает ее более 15,4 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан», — заявили в фонде.

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Уточняется, что общие расходы на выплату всех видов ЕДВ запланированы в бюджете ПФР в размере 450,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в Госдуме вновь предложили проиндексировать пенсии работающим пенсионерам.