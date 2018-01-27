У японской криптобиржи украли $400 млн

В Японии одна из крупнейших криптовалютных бирж потеряла около $400 млн в цифровой валюте NEM, сообщает Bloomberg.

Вечером 26 января биржа Coincheck заявила, что $400 млн были незаконно выедены за пределы торговой площадки. В настоящее время на бирже приостановлены все операции по выводу средств, а также покупке и продаже всех криптовалют, кроме биткоина.

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«Мы знаем, куда были направлены средства. Мы отслеживаем их, и если мы сможем продолжить отслеживание, возможно, их можно будет восстановить», — заявил соучредитель компании Юсуке Оцука.

Ранее хакеры взломали криптовалютную биржу NiceHash и украли биткоинов на сумму более $60 млн.