Суд Англии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Апелляционный суд Англии завершил открытые слушания по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд, передает РИА «Новости».

Киев пытается оспорить решение Высокого суда Лондона, который постановил, чтобы Минфин Украины исполнил обязательства по еврооблигациям перед Россией.

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За пять дней открытых заседаний апелляционная инстанция ознакомилась с доводами участников процесса.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия готова рассматривать судьбу долга Украины в $3 млрд с другими странами, но обсуждений непосредственно с Киевом на данный момент не ведется.