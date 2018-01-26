Госдума ратифицировала соглашение о продаже дома переводчика «Капитала» Карла Маркса

Госдума ратифицировала соглашение с Финляндией о продаже помещения, где располагается «Дом Финляндии». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в этих помещениях находятся представительства финских организаций, занятых в сфере культуры, науки и бизнеса, таких как Институт Финляндии, Финско-Российская торговая палата, финская школа, представительства городских властей Хельсинки, Тампере, Котка и Турку, отмечается в документе.

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В июле прошлого года сообщалось, что заместитель министра экономического развития России Александр Цыбульский подписал договоренность о продаже помещений в Доме Финляндии в Санкт-Петербурге.

Как стало известно, в данном доме проживал экономист, переводчик «Капитала» Карла Маркса на русский язык Николай Даниельсон.