Песков прокомментировал сообщение про экспорт угля КНДР через Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали официальных заявлений об обвинениях в адрес России в экспорте угля КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не слушайте неназванные источники в разведкругах. Нет, мы не собираемся проверять. Мы не слышим никаких официальных заявлений на этот счет. Россия — ответственный член международного сообщества, который выполняет международные правила», — сказал Песков.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских разведывательных службах сообщило, что в прошлом году КНДР три раза поставляла уголь в Россию, который впоследствии был отправлен в Южную Корею и Японию.

Впоследствии член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов рассказал, что сообщения об экспорте угля из КНДР через Россию в обход санкций ООН являются провокацией.