«ОДК-Пермские моторы» и «Иркут» договорились о поставке двигателей для МС-21

АО «ОДК-Пермские моторы» подписало с ПАО «Корпорация «Иркут» договор на поставку двигательных установок ПД-14 для летных испытаний самолета МС-21. Об этом сообщается в пресс-релизе «Пермских моторов», поступившем в «Газету.Ru».

«Поставки начнутся в конце 2018 года. К этому времени двигатель ПД-14 должен получить сертификат типа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Начало летных испытаний самолета МС-21 с двигательными установками ПД-14 запланировано на 2019 год», — сказано в пресс-релизе.

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Уточняется, что завершение летных испытаний и получение сертификата типа воздушного судна МС-21 с двигателями ПД-14 планируется в 2021 году.

«Подписание контракта с Корпорацией «Иркут» — это конкретный шаг к тому, что наши двигатели поднимут в небо новейший российский лайнер, — заявил управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов.

Ранее в Минпромторге сообщили, что первый МС-21 с отечественным двигателем может подняться в небо в 2019 году.