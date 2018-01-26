Прибыль «Магнита» упала более чем на 40%

Чистая прибыль российского продовольственного ритейлера «Магнит» снизилась на 41,72% в четвертом квартале 2017 года, до 7,86 млрд руб. Об этом сообщается в материалах компании.

В свою очередь чистая выручка «Магнита» за указанный период выросла на 6,19%, до 302,3 млрд руб.

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Показатель EBITDA «Магнита» в четвертом квартале снизился на 18,93%, до 22,3 млрд руб.

На данный момент стоимость акций «Магнита» снижается более чем на 4%, до 5 907 руб. за бумагу.