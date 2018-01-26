В Госдуме назвали провокацией сообщения об экспорте угля КНДР через Россию

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что сообщения об экспорте угля из КНДР через Россию в обход санкций ООН являются провокацией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это провокационное заявление. Мы были в КНДР, и они нас заверили в том, что они полностью исполняют все санкции, наложенные на них, ничего не экспортируют и из-за этого очень страдают, поэтому я исключаю такую вероятность», — сказал Морозов.

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Он подчеркнул, что в ходе визита группы депутатов Госдумы в КНДР в конце прошлого года данная тема соблюдения санкций обсуждалось в ходе ряда встреч.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских разведывательных службах сообщило, что в прошлом году КНДР три раза поставляла уголь в Россию, который впоследствии был отправлен в Южную Корею и Японию.