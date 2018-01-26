Глава РФПИ: экономика России заслуживает повышения рейтинга

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что экономика России заслуживает повышения суверенного рейтинга, передает РИА «Новости».

«Позитивный прогноз Moody's отражает восстановление роста экономики России, макроэкономическую стабильность и растущий интерес инвесторов к российским активам. Немаловажную роль также сыграли стабилизация цен на нефть, достигнутая благодаря сделке ОПЕК+ и грамотная кредитно-денежная политика, позволившая стабилизировать инфляцию», — сказал Дмитриев.

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Он отметил, что уже сейчас экономика России заслуживает не только улучшения прогноза, но и повышения суверенного рейтинга.

Ранее сообщалось, что агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России.