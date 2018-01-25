Глава МЭР рассказал, что не дает ему уснуть ночью
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ему не дает уснуть по ночам уровень жизни в городах России, передает РИА «Новости».
«Качество жизни в городах России. Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через 5-10-15 лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос модератора Всемирного экономического форума в Давосе.
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Позднее министр подтвердил корреспондентам, что это действительно так.
Ранее сообщалось, что Орешкин ожидает рост экономики России до 3,5%.