Дворкович рассказал о контактах с делегацией США в Давосе

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал о коротких контактах с членами делегации США в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает РИА «Новости».

«У меня были короткие контакты, не организованные встречи, с некоторыми членами делегации США», — сказал Дворкович.

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По его словам, встретиться с президентом США Дональдом Трампом не удалось из-за разницы в графиках.

Ранее сообщалось, что приезд Трампа вызвал хаос на форуме в Давосе.