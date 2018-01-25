Приезд Трампа вызвал хаос на форуме в Давосе
Неожиданный приезд американского президента Дональда Трампа вызвал хаос на основной площадке Всемирного экономического форума в Давосе, передает РИА «Новости».
Прибытие главы государства ожидали в конгресс-центре, однако Трамп прибыл на несколько часов раньше, чем вызвал путаницу на площадке мероприятия.
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Отмечается, что из-за преждевременного приезда американского лидера пришлось перенести сессию с участием главы делегации из России, возглавляемой вице-премьером Аркадием Дворковичем.
Ранее сообщалось, что Трамп стал первым президентом США, который примет участие в Давосе после Билла Клинтона в 2000 году.