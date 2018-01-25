Дворкович: банки смогут работать в случае отключения России от системы SWIFT

Российские банки смогут работать в случае отключения России от межбанковской системы SWIFT, но власти страны надеются, что США не пойдут на этот шаг. Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович, сообщает РИА «Новости».

«Я не буду комментировать вероятности какие-то, это не наше решение. Работать можно и без SWIFT, когда-то SWIFT не было. Понятно, что все это чуть медленнее и не так эффективно, но работать можно. Но это совсем уже агрессия и, конечно, как говорил (глава МИД РФ Сергей – «Газета.Ru») Лавров и другие коллеги, у нас есть возможные ответные шаги некоторые. Мы надеемся, что не будет агрессии (со стороны США – «Газета.Ru»)», – сказал Дворкович в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

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В марте 2017 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что российская финансовая система защищена на случай отключения от SWIFT и международных платежных систем, добавив, что в России создан ее аналог – «Система передачи финансовых сообщений Банка России» (СПФС).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены дискуссией в США о новых санкциях против России.