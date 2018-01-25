Аксаков сообщил про публикацию законопроекта о краудфандинге

Председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что в самое ближайшее время вслед за Минфином Минэкономразвития опубликует законопроект о краудфандинге. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я концептуально поддерживаю законопроекты «О цифровых активах» и законопроект о краудфандинге, однако их надо дорабатывать», — сказал Аксаков.

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При этом получить оперативный комментарий Минэкономразвития не удалось.

Ранее сообщалось, что Минфин представил законопроект о регулировании криптовалют.