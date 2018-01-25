Росстат: безработица в декабре сохранилась на уровне 5,1%

Безработица в России в декабре прошлого года оставалась на уровне предыдущих двух месяцев — 5,1%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«В декабре 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,9 млн человек в возрасте 15-72 лет, или 5,1% рабочей силы классифицировались как безработные», — заявили в Росстате.

Реклама

Уточняется, что в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 800 тыс. человек.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что безработица по итогам 2017 года составит больше 5,1%.