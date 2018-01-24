«Башнефть» ввела в эксплуатацию комплекс биологических очистных сооружений

АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») начала промышленную эксплуатацию ключевого природоохранного объекта - комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть - Уфанефтехим».

Проект реконструкции биологических очистных сооружений ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть – Уфанефтехим» - один из восьми ключевых инвестиционных проектов природоохранной направленности, реализуемых «Роснефтью» в рамках сотрудничества с органами государственной власти в области экологии.

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Комплекс производительностью 84 000 кубометров в сутки не имеет аналогов как в России, так и в странах Евразии. Финансирование проекта реконструкции составляет более 11 млрд. руб.

Биологические очистные сооружения позволят не только значительно улучшить качество очистки сточных вод, но и в 2,5 раза увеличить объем повторно используемой очищенной воды в технологических процессах, за счет чего снизится объем забора воды из реки Белая и объем сброса в реку очищенной воды.

Модернизированный комплекс БОС включает 81 объект. Для реализации проекта закуплено более 4 000 единиц оборудования, при этом доля оборудования российского производства составляет 80%.