Костин оценил последствия возможного введения новых санкций США против России
Глава ВТБ Андрей Костин негативно оценивает намерения США ввести новые санкции против России.
«Как России следует на них реагировать? Расширять сотрудничество? Сомневаюсь», — заявил Костин в интервью CNBC во вторник.
По его словам, процесс приватизации ВТБ остановился из-за санкций: «Дело в том, что американские и европейские инвесторы не могут приобрести наши акции, и это печально».
В интервью Financial Times Костин отметил, что он «не обеспокоен» возможными санкциями против себя, однако, как выразился глава ВТБ, «введение любых экономических санкций против институтов равносильно, в моем представлении, объявлению войны».
«Я не вижу причины, при которой российский посол должен продолжать оставаться в Вашингтоне после этого (введения таких санкций. — Прим. «Газеты.Ru»), или посол США должен по-прежнему окунаться в холодную воду в Москве», — отметил Костин.