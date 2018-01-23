Мень сообщил о росте объема ввода экономического жилья в России

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень заявил, что объем ввода жилья в России за 2017 год составил 78,6 млн. кв. метров. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам министра, объем ввода жилья в 2017 году, составивший 78,6 млн кв.м, всего на 2 % меньше, чем годом ранее, когда было введено в строй 80,2 млн. кв.м.

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«В начале 2017 года, с учетом данных регионов, Минстроем России прогнозировалось снижение объема ввода жилых помещений на 4-5 %, но не менее 75 млн. кв. м. Однако предварительные данные по объему ввода жилья показали, что прошедший год для отрасли жилищного строительства стал достаточно успешным», — сказал Мень на совещании по жилищной политике в Минстрое России.

Он отметил, что ввод жилья экономического класса составил 44,4 млн. кв. метров.

«Это на 11,2 % выше показателя прошлого года и составляет 56,4 % от общего объема ввода, что является хорошим показателем», — подчеркнул глава Минстроя.

Лидерами по объему ввода жилья стали Московская область — более 8,3 млн кв.м, Краснодарский край — 4,68 млн кв.м, Санкт-Петербург — 3,54 млн кв. м.

Министр подчеркнул, что рост объемов жилья в стране связан в первую очередь с доступностью ипотеки, ставки по которой находятся на минимальных значениях: на новостройки они опустились до 9,8 %, на вторичном рынке — до 10%.

«Окончательные итоги года будут подведены позже, но уже одно то, что по состоянию на 1 декабря 2017 года выдано 935 632 ипотечных кредитов на общую сумму 1 730 933 млн. рублей, дает нам основания рассчитывать на рекордные показатели», — заявил Мень.

В настоящее время Минстроем России организована работа по сбору данных о планах регионов по вводу жилья на 2018-2020 годы.