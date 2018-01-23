Задолженность по зарплате в России снизилась более чем на 20%

Суммарная задолженность по зарплате в России за декабрь 2017 года снизилась на 636 млн руб (20,4%) и составила 2,487 млрд руб. Об этом сообщает Росстат.

Уточняется, что просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств составила 2,462 млрд руб.

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В свою очередь задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 25 млн руб.

Ранее сообщалось, что суммарная задолженность по зарплате за ноябрь снизилась на 10,9%.