Минздрав рассмотрит целесообразность продвижения дешевых лекарств в аптеках
Минздрав прорабатывает вопрос целесообразности установления нормы о первом предложении покупателям наиболее дешевого лекарственного препарата. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«Минздравом России прорабатывается вопрос о целесообразности установления нормы о первом предложении покупателям наиболее дешевого взаимозаменяемого лекарственного препарата», — заявили в министерстве.
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Также в Минздраве подчеркнули, что проработка данного вопроса потребует совершенствования контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора.
Ранее сообщалось, что в России рекордно снизились цены на жизненно необходимые лекарства.