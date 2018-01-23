Продажи водки в России упали на 17%

Розничная продажа практически всей алкогольной продукции в 2017 году снизилась. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей.

В частности, в прошлом году было продано 67,5 млн декалитров (дал) водки, что на 16,6% меньше, чем в годом ранее.

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Розничная продажа ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов составила 2,551 млн дал (на 43,4% меньше, чем в 2016 году), а ликероводочных изделий крепостью более 25 градусов — 5,3 млн дал (на 25,8% меньше).

Также снизились продажи коньяка, шампанского и виноградных вин. Однако выросли продажи фруктовых вин — на 71,8%, до 10,3 млн дал.

Ранее сообщалось, что Росстандарт разрабатывает новый ГОСТ для водки.