Минприроды: запасы газа в России увеличились почти на 900 млрд кубометров

Прирост запасов газа в России в прошлом году составил 890 млрд кубометров. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Минприроды.

«За счет геологоразведочных работ, проведенных пользователями недр, прирост запасов свободного газа и газа газовых шапок по категориям АВ1С1 составил 890 млрд кубометров», — заявили в министерстве.

Реклама

Также в министерстве подчеркнули, что состояние запасов свободного газа и газа газовых шапок по сумме всех категорий увеличилось на 3,7 трлн кубометров.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что развитие проектов по сжижению природного газа в стране может дополнительно увеличить ВВП на 1,5% к 2035 году.