Развернувшийся танкер с российским газом не поменял пункт назначения

Танкер Gaselys французской компании Engie, который везет груз природного газа из России в США, продолжит плавание и прибудет в Бостон, сообщает Bloomberg.

19 января танкер развернулся на 180° и направился в испанский порт Альхесирас.

«Пункт назначения не изменился. Это все еще регазификационный терминал «Эверетт», но дата доставки была изменена, в частности из-за погодных условий», — сообщил представитель Engie Дамьен де Гольжак.

Ранее сообщалось, что цены на газ в США выросли из-за снежного шторма.