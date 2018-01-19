В Fitch не исключили введение санкций против Промсвязьбанка

Старший директор банковской аналитической группы агентства Fitch Александр Данилов заявил, что Fitch считает весьма вероятным введение санкций Запада в отношении Промсвязьбанка за обслуживание гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Санкции могут быть распространены на физическое или юридическое лицо, вовлеченное в существенные транзакции в пользу предприятий российского оборонного комплекса. Обслуживание российского оборонного заказа, очевидно, может быть отнесено к существенным транзакциям, так что я бы считал введение санкций в отношении банка весьма вероятным», — сказал Данилов.

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Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу будет создан на базе Промсвязьбанка.

В свою очередь в Банке России рассказали, что Промсвязьбанк будет докапитализирован и передан в собственность России в течение первого квартала 2018 года.