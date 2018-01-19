Госдума приняла закон об обязательной классификации гостиниц

Госдума приняла в третьем чтении закон об обязательной классификации гостиниц. Об этом сообщает RNS.

Уточняется, что с текущего года обязательная классификация касается мест размещения с количеством номеров более 50, с 2019 года — более 15, а с 2020 года — обязательная классификация будет касаться всех гостиниц.

Реклама

Как стало известно, за предоставление гостиничных услуг без сертификата, будет назначаться штраф.

Ранее сообщалось, что количество гостиниц в России выросло на 357%.