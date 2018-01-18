Правительство может создать спецбанк для оборонки на базе Промсвязьбанка

Основным кандидатом, на платформе которого будет создан опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов для защиты от западных санкций, является «Промсвязьбанк», сообщает источник «Газеты.Ru», знакомый с ходом проработки вопроса.

По его словам, регулятор и Минфин обсуждают именно это решение. Создание банка для оборонки можно считать ответом на готовящийся новый пакет санкций со стороны США, который, как ожидается, будет обнародован до конца января.

Реклама

Ранее Минфин объявил о создании специализированного банка, который станет опорным для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Никаких официальных сообщений с указанием того, какой банк выбран, от Минфина, ЦБ или ВЭБа пока не поступало. Не комментируют ситуацию и в самом Промсвязьбанке.